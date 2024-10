Nel Trapanese tragico incidente stradale: muore centauro 25enne, ferito gravemente l’amico

Tragedia della strada ieri sera nel Trapanese. Qui un centauro, in sella alla sua moto, mentre era insieme ad un suo amico, è finito a terra. Una caduta che, per il 25enne guidatore, s’è rivelata fatale in quanto per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto In via Castelvetrano a Partanna, in provincia di Trapani.

L’amico dello sfortunato centauro, invece, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale a Palermo. Sull’accaduto indagano i carabinieri impegnati in queste ore nella ricostruzione della dinamica del tragico incidente.