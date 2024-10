Mussomeli, cinquantenni in pista. Prima al santuario e poi in convivio

MUSSOMELI – C’erano in tanti all’evento “I miei primi cinquant’anni”, curato dai coniugi Lanzalaco. Prima si sono radunati al santuario per la messa di ringraziamento e poi all’incontro conviviale alla “fenice” per festeggiare il loro mezzo secolo di vita. Stiamo parlando dei nati del 1973. Non erano categorie a confronto (c’erano docenti, professionisti, artigiani, volontari, casalinghe, fotografi e persino qualche assessore), ma erano riuniti per festeggiare il 2024, anno in cui ricade l’anniversario del loro 50esimo anno di vita. Una vera e propria festa allorquando si sono scatenati a ritmo di musica, archiviando per un po’ i problemi della quotidianità. 50 anni raggiunti, una cifra tonda, un traguardo significativo che lascia spazio ai sogni e alle proprie aspettative. Una festa, dunque, di buon auspicio per il futuro.Questi i loro nomi: Amico M.Enza, Barba Silvana, Bellanca Luisella, Bellino Giusi, Bertolone Onorata, Buttaci Marisella, Buttaci Michele, Cacciatore Antonello, Callari Giusi, Caltagirone Gianna, Corbetto Giuseppe, Corbetto Giuseppe, Costanzo Antonello, Cardillo Salvina, Carletta M. Assunta, Diliberto Calogero, Di Pietra Salvatore, Falzone Daniela, Falletta Dario, Frangiamore Cinzia, Fasino Andrea, Fasino Giuseppe, La Greca Roberto, Lo Manto Carmelina, Lombardo Patrizia, Lo Muzzo Domenico, Morreale Totuccio, Mingoia Marisa, Mancuso Angela, Mistretta Edoardo, Mancuso Anna, Pardi Monia, Ricotta Gera, Rume’ Giovanna, Ravizzone Giuseppe, Ricotta Carmelina, Re Sonia, Salamone Anna Maria, Salamone Cinzia, Sapia Iosalba, Scarantino Gero, Scarantino Marisella, Scarlata Antonella, Sciortino Luigi, Sola Giuseppe, Sorce Enza, Sorce Lino, Spoto Giusi, Spoto Michele, Spoto Silvio, Territo Giuseppe, Valenza Maria Anna.