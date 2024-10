Mussomeli, a “Sanfrangiore” finalmente la strada. Attenzionate anche altre strade di campagne.

MUSSOMELI – “Finalmente è cosa fatta”, hanno esclamato i titolari di terreni di contrada “Sanfrangiore”, la cui strada di accesso, la SP 140, per decenni, e forse anche più, li ha fatto tribolare, anzi arrabbiare non poco. Per dovere di cronaca dobbiamo anche dire che ci sono altre strade già collaudate e realizzate con i fondi europei e che altre, si spera, vedranno finalmente la luce. Da sottolineare che, nel passato, a nulla sono valse le tante sollecitazioni dei contradaioli, agricoltori e allevatori perché si potesse ottenere qualche intervento di manutenzione viaria, palesando anche un certo disgusto per la loro attività. “Se oggi la strada che conduce in contrada Sanfrangiore “è cosa fatta” – dice il Presidente del comitato Enzo Vullo, lo si deve finalmente alle sinergie messe in atto dagli agricoltori, allevatori, associazioni, pubblica amministrazione che sono riusciti ad intercettare fondi europei, a seguito di emanazione di appositi bandi e presentazione di specifici progetti elaborati che hanno avuto esito positivo. Infatti, i progetti sono stati finanziati alle Associazioni Interpoderali di Mussomeli, nell’ambito della programmazione PSR 2014-2024 – Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura Azione 1 – viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali (bando 2016 e 2019). I progetti finanziati ricadono nelle zone, Sanfrangiore, Quarto di Rosa, San Cono, Mandria Nera, Gorgo di Sale e Mappa, Manca-Edera, Fanzarotta, Tre Fontane, Casazza Fiumicello, alcuni dei quali già collaudate ed altre in corso di completamento. Va anche detto che altre strade sono in corso di progettazione al fine di poter partecipare al nuovo bando SRD07 “Investimenti per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – Azione 1” del complemento per lo Sviluppo rurale della Regione Siciliana al piano strategico Pac 2023-2027, pubblicato dal dipartimento regionale Sviluppo rurale dell’assessorato dell’Agricoltura, con scadenza 28/02/2025, con una dotazione finanziaria di 65 milioni di euro. Per saperne di più abbiamo intervistato lungo la strada, in contrada Sanfrangiore. il sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, l’assessore Michele Spoto, il presidente del Comitato degli agricoltori della Contrada, nonché consigliere comunale Enzo Vullo, e l’agricoltore Calogero Messina Lomanto. E’ pensabile che con la realizzazione della strada di Sanfrangiore si sia posto fine ad un lungo calvario viario delle aziende agricole interessate, a cui rimarrebbe un brutto ricordo del periodo trascorso. “Speriamo che tutti noi utenti, ha auspicato l’agricoltore Calogero Messina Lomanto, sappiamo custodire e trattare bene questa strada di Sanfrangiore”. (IL VIDEO)