Messa in sicurezza del castello di Mussomeli, Mancuso(FI): “Importante intervento del presidente Schifani”

“Esprimo compiacimento per questo importante intervento del presidente Schifani e di quanti hanno contribuito a ottenere il risultato. Rappresenta un’azione di alto valore storico e culturale, oltre che di sicurezza, per un territorio disagiato per diverse ragioni obiettive, come la viabilità per la quale si prevedono presto interventi di ripristino.” Così l’onorevole Michele Mancuso(FI) dichiara in merito alla programmazione della messa in sicurezza del castello manfredonico di Mussomeli, nel Nisseno, attuata dalla Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

L’edificio, situato in un’area con la più alta classificazione di rischio e di pericolo, necessita di opere urgenti; l’importo dei lavori a base di gara ammonta a 3,4 milioni di euro.

Le soluzioni tecniche previste consistono nella sistemazione idraulica del torrente Burgitello e nel decespugliamento del versante. Verranno rimossi piccoli massi e pietre instabili, consolidato il costone e riempite tutte le fratture lungo le pareti rocciose nelle quali attualmente si infiltra la pioggia. Previsto, anche, il consolidamento del costone e il riempimento di tutte le fratture lungo le pareti rocciose nelle quali attualmente si infiltra la pioggia.