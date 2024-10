Maltempo allerta meteo arancione in tre Regioni: Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna

(Adnkronos) – Nuovo avviso di condizioni meteo avverse è stato lanciato per oggi, domenica 27 ottobre, dalla Protezione Civile. Allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. E' stato messo, inoltre, un avviso di allerta gialla su gran parte della Sardegna e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Osservato speciale in particolare il lato veneto del Po, che resterà ancora sotto osservazione almeno fino alle 14 di oggi, da parte della Protezione civile regionale . Una struttura depressionaria atlantica, presente tra la Francia e il Mediterraneo occidentale, continua a proiettare un flusso di correnti meridionali fortemente instabili verso le regioni occidentali italiane, causando precipitazioni diffuse e persistenti, localmente anche temporalesche, in particolare su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna. Al Nord sono previste, riporta www.iLMeteo.it piogge diffuse al Nord-Ovest. Al Centro nubi in Toscana e piogge diffuse in Sardegna. Al Sud, invece, sarà soleggiato. Solo all'inizio della prossima settimana potremo tirare un sospiro di sollievo ovunque, anche al Nord-Ovest, con le ultime piogge lunedì, seguite da un sole diffuso e autunnale, ovunque. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)