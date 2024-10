Guasto sulla linea ferroviaria Torino-Genova: ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) – Dalle 6.43 di questa mattina la circolazione ferroviaria Torino-Genova è rallentata a causa di un guasto sulla linea tra Busalla e Ronco Scrivia. Sul posto sono in corso gli interventi dei tecnici per ripristinare la regolare viabilità ferroviaria. I treni Regionali che transitano sulla tratta interessata potrebbero subire ritardi fino a 30 minuti, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni. Per aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del proprio treno e soluzioni di viaggio alternative, i viaggiatori possono utilizzare il servizio "Cerca Treno" disponibile nelle stazioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)