È morta Teri Garr, l’assistente di ‘Frankenstein Junior’ aveva 79 anni

(Adnkronos) – L'attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" e che ha recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior", è morta oggi, martedì 29 ottobre, nella sua casa di Los Angeles all'età di 79 anni. Garr aveva rivelato di essere affetta da sclerosi multipla durante un'intervista al programma della Cnn condotto da Larry King nell'ottobre 2002. Nel 2006 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza per un aneurisma cerebrale. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2011. Nata a Lakewood, nello Stato dello Ohio, l'11 dicembre 1944, figlia di Eddie Garr (1900-1956), attore di Broadway, e della ballerina Phyllis Lind (1909-1999), Teri Garr studiò danza e recitazione prima all'Università della California e poi all'Actor's Studio di New York. Esordì come ballerina in alcuni film in coppia con Elvis Presley, tra i quali "L'idolo di Acapulco (1963), "Il monte di Venere" (1964) e "Viva Las Vegas" (1964), affermandosi come interprete dai tempi comici perfetti e dal sorriso disarmante. L'attrice conobbe il successo con "Frankenstein Junior" (1974) di Mel Brooks, dove eccelse nei panni di Inga, l'avvenente assistente del dottor Frederick von Frankenstein (Gene Wilder). Garr si è distinta anche come fidanzata del paranoico esperto di sorveglianza Gene Hackman in "La conversazione" (1974) di Francis Ford Coppola; ha interpretato la resistente moglie di John Denver in "Bentornato Dio!" (1977) di Carl Reiner; è stata l'indulgente compagna di Richard Dreyfuss in "Incontri ravvicinati del terzo tipo" (1977) di Steven Spielberg; ha avuto una relazione con Raul Julia nel musical "Un sogno lungo un giorno" (1981) di Coppola; ed è stata la moglie lavoratrice di Michael Keaton in "Mister Mamma" (1983), scritto da John Hughes. Ha ricevuto una nomination all'Oscar come attrice non protagonista per il ruolo dell'insicura amica di Dustin Hoffman in "Tootsie" (1982) di Sydney Pollack. Sul grande schermo ha avuto ruoli anche in "Fuori orario" (1985) di Martin Scorsese e "Prêt-à-Porter" (1994) di Robert Altman. Successivamente ha recitato il ruolo della madre di Phoebe Buffay, interpretata da Lisa Kudrow, nella serie televisiva "Friends", oltre a partecipare a numerosi telefilm. Teri Garr, che ha frequentato e vissuto per diversi anni con il produttore e futuro co-Ceo della Mhm Roger Birnbaum, è stata sposata con l'imprenditore John O'Neill dal 1993 fino al loro divorzio nel 1996. La coppia ha adottato una figlia, Molly.

Nel 1999 le fu diagnosticata la sclerosi multipla. Da allora l'attrice si è impegnata attivamente in varie associazioni per l'aiuto di chi soffriva della sua stessa malattia ed è stata ambasciatrice della National Multiple Sclerosis Society ed ha presieduto i programmi della Woman Against MS. "Il mio corpo aveva uno o due assi nella manica. Un inciampo qui, un formicolio al dito là. Mi ero formata come ballerina e sapevo bene che non dovevo assecondare i dolori casuali che si presentavano di tanto in tanto. Essere un'attrice hollywoodiana di successo può essere una sfida, ma non sapevo che proprio il corpo che era sempre stato il mio biglietto da visita mi avrebbe tradito", ha raccontato Garr in un'intervista a proposito della sua malattia.