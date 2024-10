Delia. Realizzati e ultimati tre nuovi stalli per la sosta dei diversamente abili

DELIA. Sono stati realizzati e ultimati in data odierna tre nuovi stalli per la sosta dei diversamente abili. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha curato la predisposizione di specifici parcheggi in alcuni punti strategici e funzionali del paese: i nuovi posti auto si trovano uno in prossimità dell’accesso al Palazzo municipale, uno davanti il Palazzo delle Poste e l’altro in viale Europa, in corrispondenza dell’ingresso del plesso scolastico alla scuola dell’infanzia.

Allocati in adiacenza alle rampe di accesso agli edifici pubblici e dotati di relative zebrature e spazio libero laterale ove possibile, gli stalli permetteranno agli utenti diversamente abili di avere maggiore autonomia nel percorrere quotidianamente tragitti più o meno lunghi favorendone la mobilità.

Questa amministrazione ha lavorato e continua a lavorare per il bene della comunità non trascurando le fasce più deboli dei cittadini, le quali necessitano maggiore impegno e attenzione. Come promesso in campagna elettorale, la realizzazione degli stalli riservati per la sosta dei diversamente abili è stato uno degli obiettivi da perseguire e realizzare per potenziare la mobilità sensibile e agevolare la sosta dei nostri concittadini che hanno obiettive difficoltà a causa della loro disabilità.