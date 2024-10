Crisi Idrica. La Regione Sicilia sta attuando interventi per recuperare le acque del fiume Verdura

La Regione Siciliana sta attuando una serie di interventi per garantire il recupero delle acque fluviali del Fiume Verdura, con l’obiettivo di gestire in modo ottimale le risorse idriche a favore dell’agricoltura, in risposta all’emergenza siccità.

Tra le azioni avviate:

• Il sollevamento delle acque verso la diga Castello, con lavori che inizieranno a breve.

• La progettazione di una stazione di pompaggio a Poggiodiana, un’opera da 15 milioni di euro che sarà completata entro 24 mesi.

• L’accordo con Enel per il trasferimento delle acque dalla diga Gammauta.

• La conclusione entro metà novembre dell’intervento sulla traversa di Favara di Burgio.

Questi interventi mirano a garantire la disponibilità d’acqua nel breve e medio termine, salvaguardando le produzioni agricole e sostenendo l’economia del territorio.