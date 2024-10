Crisi idrica a Caltanissetta, il Comitato Organizzatore dei sit-in propone due incontri: ecco dove e quando

I partiti, i sindacati, i movimenti e le associazioni, che hanno deciso di aderire al manifesto contro la crisi idrica, si sono riuniti per discutere sulle possibili azioni da intraprendere per continuare la protesta contro la mancata erogazione di acqua nel nostro territorio.

È emersa la volontà, unanime, di coinvolgere le istituzioni, primi fra tutti i Sindaci e i Consiglieri Comunali, ma anche tutte le forze politiche e le organizzazioni che, in modo trasversale, si rivedono nel documento con cui è stato rivendicato il diritto all’acqua.

Il gruppo è aperto a coloro che vogliono unirsi in una battaglia comune, che giorno dopo giorno, rischia di diventare sempre più drammatica.

Viene ribadita la necessità di tenere alta l’attenzione su tutti i livelli di responsabilità, da quello locale a quello regionale.

Per questo motivo è stato proposto:

Un incontro/sit-in presso la sede dell’Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta in Via P. Togliatti, giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, insieme ai Sindaci dei 22 Comuni della provincia di Caltanissetta, per chiedere di avviare tutte le azioni necessarie per la tutela delle cittadine e dei cittadini e conoscere le azioni che l’ATI intende attivare in vista del perdurare della crisi idrica;

Un sit-in a Palermo, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, mercoledì 23 ottobre alle ore 10:00, per chiedere al Presidente Renato Schifani, alla Giunta Regionale e a tutti i Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, risposte e soluzioni immediate per porre fine alla crisi idrica che sta investendo maggiormente i territori del centro Sicilia.

Vogliamo invitare le organizzazioni interessate e i cittadini e le cittadine a mobilitarsi per lottare insieme e imporre nell’agenda politica regionale e nazionale l’attenzione sulla crisi idrica in Sicilia che colpisce in particolare le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.

Chiediamo che siano finanziati e si avviino immediatamente: