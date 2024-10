Concluso progetto Erasmus+ “R.E.P.O.W.E.R.” per l’IISS “Russo”: studenti e docenti di Polonia, Lituania, Turchia, Grecia e Italia insieme per un futuro più sostenibile

CALTANISSETTA. Si è concluso con successo il progetto Erasmus+ “RECOVER EARTH, PROTECT OUR WORLD, EMPOWER RESOURCES ( R.E.P.O.W.E.R.), un’ambiziosa iniziativa che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da cinque Paesi europei: Polonia, Lituania, Turchia, Grecia e Italia. Coordinato dall’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, il progetto si è concentrato sull’educazione ai cambiamenti climatici, promuovendo la consapevolezza e l’impegno dei giovani per un futuro più sostenibile.

Nel corso degli ultimi due anni, studenti e insegnanti hanno lavorato insieme per realizzare diverse attività, tra cui:

* Scambi culturali: Studenti delle diverse scuole si sono incontrati per condividere esperienze, conoscenze e buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale.

* Workshop e seminari: i docenti delle materie scientifiche delle cinque scuole hanno tenuto lezioni e workshop su tematiche legate ai cambiamenti climatici, come le energie rinnovabili e il risparmio energetico; la gestione degli sprechi alimentari e l’agricoltura sostenibile; l’influenza delle attività umane sul clima e del clima sulla vegetazione dei cinque Paesi in esame, il riciclo di materiali usati e la realizzazione di nuovi prodotti.

Le lezioni tenute in tutte le scuole sono state raccolte in un libro digitale che verrà messo a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

* Progetti di ricerca: I gruppi di lavoro hanno condotto ricerche su tematiche specifiche legate al proprio territorio, analizzando le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici e proponendo soluzioni concrete. Anche in questo ambito, è stato realizzato un libro sulla vegetazione tipica di ogni Paese partner, corredato di QR code identificativo di ogni pianta.

* Campagne di sensibilizzazione: Sono state organizzate diverse iniziative per sensibilizzare la comunità scolastica e locale sull’importanza di adottare comportamenti più sostenibili. La celebrazione dell’Earth Day e dell’ International Energy Saving Day sono solo un esempio delle numerose iniziative congiunte.

Il progetto Erasmus+ “( R.E.P.O.W.E.R.” ha rappresentato un’opportunità unica per i giovani partecipanti di acquisire competenze chiave per affrontare le sfide del futuro, come il pensiero critico, la collaborazione e la creatività, competenze linguistiche e digitali. Inoltre, ha contribuito a rafforzare i legami tra i Paesi coinvolti, promuovendo la cooperazione europea in ambito educativo.

I docenti e gli alunni presenti alla Cerimonia di chiusura, tenutasi ad Amaliada, Grecia, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’esperienza vissuta.

Il successo di questo progetto dimostra che l’educazione è uno strumento fondamentale per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Investendo nei giovani e promuovendo la collaborazione internazionale, possiamo costruire un futuro più sostenibile per tutti.

La Dirigente dell’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, insieme al gruppo di progetto (Proff. Michele Calà, Maria Stella Giunta e Giuseppina Pilotta) si congratula con tutti i partecipanti per l’impegno e la passione dimostrati. Rimane la certezza che le conoscenze e le competenze risultanti da questo progetto entreranno a pieno titolo nelle pratiche didattiche delle scuole che vi hanno lavorato, così come sarà spontaneo mantenere viva la collaborazione tra i partner sia con saltuari scambi di esperienze sia con progetti futuri.