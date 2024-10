Comune di Caltanissetta, Cinzia Chirieleison è il nuovo Segretario Generale

Il nuovo Segretario Generale del Comune di Caltanissetta è la dott. ssa Cinzia Chirieleison che succederà al dott. Calogero Ferlisi in scadenza di mandato.

Già Segretaria Generale in diversi Comuni delle province di Reggio Calabria e Messina, è attualmente in servizio al Comune di Canicattì.

Anche giornalista pubblicista, è iscritta all’Albo dei Segretari comunali e provinciali di fascia A.

A nominarla presso il Comune di Caltanissetta, il sindaco Walter Tesauro, formalizzando la nomina con un decreto, in seguito all’esame di curricula e istanze di 16 candidati.

Si legge nel Decreto: “Atteso che dal curriculum presentato e dalle precedenti esperienze maturate appare più aderente alle necessità di questa Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, evidenziando notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente ed ha i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede presso questo Comune in qualità di titolare”.