Chiusura temporanea della S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta

MUSSOMELI – Dal prossimo 15 ottobre a Venerdi 8 novembre 2024, la S.P. 38 sarà chiusa temporaneamente per il completamento dell’intervento al km 10. La chiusura si rende necessaria per esigenze tecniche e per la realizzazione in sicurezza (per gli operai e per gli automobilisti dei lavori di completamento al km. 10 (sprofondamento c.da Reina). La chiusura consentirà di completare più velocemente i lavori nel rispetto del cronoprogramma che prevede il completamento di tutti i lavori sulla strada entro marzo 2025. Si suggerisce il seguente percorso alternativo: 1) S.P. n° 23 Mussomeli – Bompensiere – Montedoro – Serradifalco: 2) Bivio Acquaviva Platani, imbocco scorrimento veloce Palermo- Agrigento (direzione Agrigento), imbocco bivio Aragona Caldare, innesto scorrimento veloce Agrigento -Caltanissetta (direzione Caltanissetta). Ne ha dato notizia il primo cittadino Catania.