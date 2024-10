Campofranco, festeggiati i 100 anni nonna Agnese Scannella

CAMPOFRANCO – La nonnina campofranchese Agnese Scannella, vedova Baldone, rimasta orfana a soli due anni, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni per essere venuta al mondo il 27 ottobre 1924. La sua famiglia è composta di tre figli Matteo, Francesca e Graziella a cui si aggiungono cinque nipoti e cinque pronipoti. Una fausta ricorrenza domenicale, quella di oggi, attesa con gioia ed emozione dai familiari che preliminarmente l’hanno accompagnata in chiesa, già gremita, per la messa di ringraziamento celebrata da don Giuseppe Veneziano di Favara e da don Arcangelo Lo Cascio, fresco di ordinazione sacerdotale. Una messa partecipata con emozione e con qualche lacrima di gioia. La nonnina, elegantemente vestita con fascia trasversale, su cui si leggeva la scritta “è il mio centesimo compleanno”, ha ricevuto l’abbraccio del sindaco Saro Nuara che, dopo la messa, ha consegnato, a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità campofranchese, una targa augurale a ricordo del traguardo raggiunto. Da sottolineare che la sua vita è stata caratterizzata dalla preghiera e dalla fede che ha trasmesso ai figli e ai nipoti. Subito dopo la messa, nei locali della parrocchia, è seguito un rinfresco offerto alla comunità presente, e, successivamente, c’è stato il momento festaiolo e conviviale tra gli intimi in un locale caratteristico della zona. Va anche detto che anche i ragazzi della squadra di calcio del Real Suttano, a Camprofranco per la partita col Sutera, con la loro presenza, hanno voluto omaggiare la nonnina Agnese augurandole tanta serenità e tanta buona salute.