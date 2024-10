Caltanissetta. Vigili del Fuoco, Salvatore Cantale è il nuovo comandante

Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta è l’ing. Salvatore Cantale. Prende il posto di Michele Burgio, il quale torna a ricoprire il già precedente incarico alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia di Palermo, come dirigente per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Originario di Catania, Salvatore Cantale è entrato a far parte dei Vigili del Fuoco nel 2006; è stato a capo dei comandi di Varese, Palermo e Agrigento nella direzione Sicilia. Ha svolto diverse missioni internazionali – sia di addestramento, sia di soccorso -, tra cui a Derna, a Libia. Ha ricoperto incarichi di responsabile modulo USAR-M Sicilia e responsabile della Comunicazione in emergenza.