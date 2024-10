Caltanissetta, terza categoria: prima giornata, 12 squadre. Vitale: “Calcio nisseno in salute”

Grande soddisfazione in seno al comitato di Caltanissetta Lnd, guidato da Giorgio Vitale, per il varo del calendario di terza categoria che quest’anno vede ai nastri di partenza per 12 formazioni.

Ecco di seguito la prima giornata, in programma domenica 20 ottobre alle ore 14.30: Buterese – Acquaviva, Delia a.s.d. – Bompensiere family, Marianopoli – Tre torri Campobello asd, Montedoro asd – Riesi 2002, Pol Saraceno s.g. bosco – Caterinese 2023 a.s.d., Sutera a.s.d. – Real Suttano.

Passione e competenza hanno contraddistinto il lavoro che ha portato a questo ragguardevole risultato per un campionato con numeri, considerata la provincia, davvero ‘notevoli’.

Vitale sottolinea: “I dati sono fortificati anche dalle sette iscrizioni al torneo di calcio a 5 di serie D. Non dimentichiamo la gioventù calcistica che troverà spazio nei tornei under 19 (7 squadre), 17 (11 squadre) e 15 (16 squadre). Poi gli esordienti a 9 con 21 squadre, Pulcini a 7 (19), Primi calci (22) e Piccoli Amici (16). Una fotografia statistica può aiutare a comprendere la capillarità del nostro operato: si giocherà in venti comuni, su ventidue, della provincia nissena”.