Caltanissetta. Riqualificazione Centro Storico, commercianti e residenti incontrano la Giunta comunale: sinergia e progettazione

Si lavorerà in sinergia programmando una riqualificazione a beneficio di tutto il territorio

Si è svolto al Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta un incontro tra la giunta comunale e i commercianti e i residenti del Centro Storico.

Il confronto ha dato l’opportunità ai presenti di dialogare e sottolineare le principali criticità percepite da chi vive e opera nel territorio.

Alla riunione, organizzata su impulso dell’assessore Pierpaolo Olivo erano presenti anche il Sindaco Walter Tesauro e gli assessori Oscar Aiello, Guido Depopolo ed Ermanno Pasqualino.







“Abbiamo voluto accogliere chi nel centro storico ha scelto di vivere e di portare avanti la propria attività commerciale per ascoltare le loro istanze, comprendere le esigenze al fine di poter programmare un progetto di sviluppo urbano condiviso che sia realmente efficace” ha sottolineato l’assessore Olivo prima di dare la parola ai presenti.

“Progettazione” e “strategia” sono state le parole chiave ribadite da tutti i presenti che hanno continuato a ribadire il desiderio di restare nel territorio senza abbandonarlo né accettare di vederlo morire.

In particolare si è chiesto di programmare adeguatamente l’eventuale blocco del traffico veicolare in caso di manifestazioni ed eventi per non scoraggiare le operazioni delle attività commerciali, la carenza di parcheggio sia per i residenti del territorio – che non sono soggetti ad alcuna agevolazione – sia per i visitatori.

Progettare una riqualificazione di tutto il centro storico è un’altra esigenza fortemente avvertita, tradotta nella richiesta di potenziare i servizi lungo tutta l’area includendo non soltanto bagni pubblici ma anche la fruibilità della villa Comunale per renderla sempre più appetibile alla frequentazione.

L’auspicio è quello di un centro storico che sia partecipato non soltanto durante il giorno per recarsi al lavoro ma anche come luogo di residenza. A tal proposito la platea presente ha chiesto alla giunta un impegno concreto per supportare il benessere degli studenti universitari che frequentano le sedi del centro storico, in via Re d’Italia e in Corso Vittorio Emanuele, un incentivo che incoraggi aziende con uffici aperti al pubblico a tornare in centro storico, una riqualificazione del mercato Strata ‘a Foglia.

Una visione che dovrebbe già partire dal censimento dei locali commerciali e immobili destinati ad abitazione che dovrebbero essere curati senza essere lasciati all’incuria e al degrado come spesso capita in molte realtà che si affacciano nelle due arterie principali. Per residenti e commercianti un arredo urbano decoroso e un’adeguata mappatura del territorio ispirerebbe maggiore fiducia e incoraggerebbe a frequentare il centro non soltanto come clienti di attività ma anche come abitanti e imprenditori commerciali.

La Giunta comunale, dopo aver ascoltato tutte le istanze, ha confermato la ferma volontà di proseguire con la visione programmatica già promossa a luglio, in occasione del proprio insediamento, al fine di convergere le energie verso un obiettivo ben chiaro e concordato con gli operatori commerciali e i portatori d’interesse del territorio.

Una “vivibilità” che la giunta ha già iniziato a costruire lavorando seguendo diverse direttrici.

“Abbiamo scelto di portare avanti una strategia orientata alla programmazione e progettazione nel breve medio e lungo periodo – ha spiegato il Sindaco Tesauro -. Abbiamo già potenziato il sistema di sicurezza urbano con un terzo turno di polizia municipale che girerà anche a piedi per poter dare una migliore percezione di sicurezza per chi transita nel quartiere coinvolgendo anche le associazioni di volontariato per poter aumentare la presenza in centro storico”.

È stata già avviata una mappatura dell’area del centro storico che porterà a programmare interventi mirati per eliminare eventuali pericoli o l’immagine poco decorosa del territorio che si trasformerà in area appetibile anche per attrarre altri investimenti.

Per incrementare l’affluenza nel centro storico la giunta sta proseguendo nel suo percorso di programmazione degli eventi e, dopo gli appuntamenti del “Settembre è Nisseno”, l’Amministrazione è già al lavoro per il periodo natalizio, con attrazioni ed eventi tematizzati, per creare un’atmosfera che attragga un pubblico di tutte le età.

Capitolo a parte richiede la collaborazione con l’Università. “Conosco bene le esigenze degli studenti e le loro necessità avendo ricoperto il ruolo di Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta – ha proseguito il sindaco Tesauro – ed è per questo che stiamo contribuendo alla realizzazione della mensa per gli studenti che sarà gestita dall’Ersu e altri servizi correlati. Non vogliamo che Caltanissetta possa essere considerata come una sede universitaria di serie B”.L’incontro si è concluso con la volontà e l’impegno di proseguire il dialogo costruttivo che porti a una convergenza e condivisione delle energie a beneficio non soltanto dell’area del Centro storico ma per lo sviluppo economico di tutta la città di Caltanissetta.