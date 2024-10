Caltanissetta. “Protezione civile e scuola”, il 10 ottobre un incontro in Prefettura: cultura della prevenzione e conoscenza dei rischi

Si comunica che, in occasione della Settimana Nazionale della protezione civile dal 6 al 13 ottobre 2024, che si svolge in corrispondenza con la “Giornata internazionale per le riduzione dei disastri naturali”, il Prefetto Chiara Armenia ha indetto un incontro dal titolo “Protezione civile e scuola” che avrà luogo il prossimo 10 ottobre alle ore 10,30 presso la sede della Prefettura.

Nel corso dell’incontro, cui prenderanno parte i Sindaci dei Comuni della provincia, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale, i responsabili delle Forze dell’Ordine, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Referente della Protezione Civile Territoriale, della C.R.I. e del 118 nonché il Dirigente del Ufficio scolastico regionale – Ambito di Caltanissetta-Enna che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, ci saranno momenti di approfondimento e confronto sui temi attinenti alla protezione civile, con particolare riferimento alla promozione della cultura della prevenzione e della conoscenza dei rischi.

Inoltre, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema, stimolandoli a diventare cittadini responsabili, durante l’incontro saranno collegati in video conferenza alcuni studenti dell’Istituto comprensivo “Verga” di Gela, dell’Istituto comprensivo “Vallelunga-Villalba-Marianopoli”, dell’Istituto comprensivo “Falcone” di Mazzarino e dell’Istituto comprensivo “L. Da Vinci” di Mussomeli i quali, al termine, potranno rivolgere dei quesiti sulla protezione civile.