Caltanissetta. Premiati i 140 studenti che hanno guidato i visitatori durante “Le Vie dei Tesori”

Sono stati premiati, all’Auditorium “G. Bufalino” di Caltanissetta, i 140 alunni della città di Caltanissetta che hanno guidato le diverse migliaia di visitatori dell’ultima edizione de “Le vie dei Tsori” di Caltanissetta.

“La scuola è un luogo nel quale i giovani hanno la possibilità di stimolare la loro immaginazione, comprendere ciò che non sanno e alimentare la loro sete di conoscenza – ha dichiarato l’assessore Candura -. Noi abbiamo il dovere civico e morale di aiutare i giovani a intraprendere questo percorso.”









Erano presenti l’assessore alla cultura e vicesindaco Giovanna Candura, l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto, il referente per “Le Vie dei Tesori” Pasquale Tornatore, il referente dell’ufficio scolastico provinciale CL-EN Ettore di Vita e il dirigente scolastico del liceo “A. Volta” Vito Parisi e i referenti degli istituti scolastici ITET Rapisardi-Da Vinci, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Liceo Manzoni-Juvara e Liceo Classico Linguistico Coreutico Ruggero Settimo.

Intervenuto anche l’assessore Lo Muto: “Siamo sempre molto lieti di incontrare i giovani, ascoltare le loro idee, raccontare la storia del territorio e accoglierli in luoghi simbolici per la gestione dell’amministrazione cittadina e la fruizione della cultura. Tra questi non possono mancare Palazzo del Carmine e il Teatro Margherita. Grazie al PCTO, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale con la Fondazione le Vie dei Tesori, una rappresentanza dei nostri giovani ha avuto la possibilità di conoscere meglio parte del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Caltanissetta e di mettersi alla prova per farlo conoscere a chi ha visitato questi luoghi. Invito le scuole e l’USP Caltanissetta-Enna a coinvolgerci sempre più in iniziative ed eventi che possano far crescere l’attivismo e la partecipazione civica. Le nostre porte saranno sempre aperte.”