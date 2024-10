Caltanissetta. Parrocchia San Pietro, il 25 ottobre prolusione nono anno accademico Università Senza Età: verrà presentata la tesi in lettere moderne di Don Arcangelo Infuso

Venerdì, 25 ottobre, a partire dalle 17:30, all’auditorium “Mons. Naro” – via Paolo VI Caltanissetta, la Parrocchia San Pietro terrà la prolusione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università Senza Età.

Per l’occasione, nel settantesimo anniversario della sua laurea, verrà presentata la tesi in lettere moderne di Don Arcangelo Giuseppe Infuso dal titolo “Zolfare e Zolfatai in Sicilia, dal 1900 a oggi”.

Don Arcangelo Infuso, nato a Sommatino il 18 gennaio 1942, fu per diversi anni parroco a Calascibetta, successivamente a Regina Pacis. Prima di entrare in seminario si laureò in lettere moderne all’Università di Palermo, nel 1964. Rappresenta una delle prime vocazioni adulte che ebbe il Seminario della Parrocchia San Pietro. Si spense dopo una lunga malattia il 28 aprile 2011.

La tesi che verrà presentata è stata pubblicata come volume n.16 della Collana “Tu sei Pietro”.

Interverranno: Fiorella Falci, coordinatrice U.S.E.; Laura Zurli, dirigente scolastica I.I.S.S. “S. Mottura”; Calogero Dello Spedale Alongi, parroco San Pietro; Elisa Di Dio, co-fondatrice Compagnia dell’Arpa.