Caltanissetta. Noi Moderati, riunito il coordinamento: dibattiti e proposte su viabilità e qualità dei servizi

Stamane si è riunito il coordinamento di Noi Moderati Caltanissetta per individuare alcuni temi importanti per portarli al già chiesto incontro con la maggioranza che sostengono il sindaco Walter Tesauro. Nel generale apprezzamento espresso per quanto fatto dall’amministrazione sulle emergenze e sull’azione di governo nel suddetto incontro si è parlato di affrontare con priorità la realizzazione di un bypass provvisorio per ripristinare l’accesso in città a mezzo della galleria Sant’Elia. Ampio dibattito anche per la possibile soluzione tecnica per consentire l’acquisizione dell’ex Banca d’Italia a sede universitaria. Si è discusso della necessità di istituire l’osservatorio del “Cittadino attivo” sull’avanzamento della qualità dei servizi offerti dall’amministrazione. Con particolare riguardo alla forte criticità in ingresso ed in uscita dalla città di Caltanissetta il direttivo ha proposto di sottoporre all’attenzione degli alleati di centrodestra la realizzazione di un bypass che preveda il riutilizzo della rampa di accesso già realizzata e la creazione sempre sfruttando le piste di cantiere di una corsia di uscita prima dell’accesso della nuova galleria. Nell’attesa di poter condividere al tavolo del centrodestra le iniziative proposte, si sta organizzando la nuova organizzazione del gruppo politico cittadino che sarà varata nell’arco della prossima settimana.