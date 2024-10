Caltanissetta. Manifestazione studentesca contro l’emergenza idrica, il sindaco Tesauro: “I nostri giovani hanno dimostrato consapevolezza e responsabilità”

“Questa mattina sono stato al fianco dei giovani studenti che lungo le strade della nostra città hanno camminato reclamando a gran voce quel diritto, quale è l’acqua, che spetta a tutti noi. E sono veramente orgoglioso di come i nostri giovani cittadini abbiano scelto di essere parte attiva in questa nostra battaglia, dimostrando consapevolezza e responsabilità.” Così il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, interviene sulla manifestazione contro l’emergenza idrica, avvenuta in mattinata e organizzata dagli studenti nisseni.

È sceso al loro fianco, il sindaco Tesauro, camminando accanto agli studenti e supportandoli in questa loro voglia di esserci e di capire.

“Loro sono il nostro presente e il nostro futuro – scrive ancora il sindaco Tesauro sulla sua pagina Facebook – e io mi sento di ringraziarli dal profondo del cuore.”

Tesauro si dichiara accanto agli studenti, insieme all’intera amministrazione: “Insieme, tutti noi cittadini, dobbiamo lottare affinché Caltanissetta non debba più ritrovarsi così assetata. Dobbiamo essere uniti, non ci sono colori politici in questa lotta: l’acqua è di tutti.”