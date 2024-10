Caltanissetta. Liceo scientifico “A. Volta”, a scuola di lingua e cultura siciliana con “Cavalleria rusticana, ieri e oggi”

Gli allievi delle classi IV A e IVC hanno preso parte a un’attività dal titolo “Cavalleria rusticana, ieri e oggi”. Rientra nell’ambito del progetto “Sicilia d’Amuri” – in ottemperanza alla legge regionale 9 del 2011 – che sottolinea il valore dell’educazione alla lingua e al patrimonio culturale siciliani.

L’attività ha visto gli studenti, coordinati dalle docenti Maria Carmela Miceli ed Adriana Valenza, impegnati in un articolato percorso di lettura, studio e riscrittura della novella verghiana e della sua riduzione teatrale ad opera di Mascagni. Gli studenti, inoltre, si sono cimentati nella rielaborazione e stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio con la rappresentazione in parallelo di scene del passato (tratte dalla novella Cavalleria rusticana di Verga) e di scene del presente in cui le tematiche verghiane sono state attualizzate nel vissuto quotidiano dei giovani di oggi .

Gli studenti si sono trasformati in una vera e propria troupe cinematografica, realizzando delle riprese semi-professionali nei territori di Vizzini e Caltanissetta, da loro riscoperti grazie anche ad una visita guidata.

Il progetto ha favorito la riflessione su temi universali riguardanti le relazioni umane, partendo dalla conoscenza del nostro territorio e delle sue tradizioni culturali. La povertà affettiva che attraversa purtroppo la nostra società e le implicazioni psico-sociali di atti di violenza impongono una riflessione/ azione anche nel mondo scolastico, che possa spendersi nei termini di una vera e propria crescita educativa e relazionale, oltre che culturale.

Il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “A. Volta”, prof. Vito Parisi, ha accolto e supportato le attività, condividendone obiettivi e finalità. Gli studenti hanno manifestato un grande entusiasmo durante l’intero percorso, che li ha particolarmente coinvolti e ha fatto cogliere aspetti inediti di approccio al testo letterario.