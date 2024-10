Caltanissetta. ITET Rapisardi-Da Vinci, una delegazione di “Open” del progetto Erasmus+ KA220 in visita al Palazzo del Carmine

Una rappresentanza di “OPEN” (OPENING DIGITAL WORLD’S DOOR TO #NEXT DIGITAL GENERATIONS), il Progetto Erasmus+ KA220 – Cooperation Partnerships in School Education attivato dall’ITET Rapisardi-Da Vinci di Caltanissetta, ha visitato nella giornata di ieri i luoghi nevralgici di Palazzo del Carmine. Grazie a tale programma, l’istituto nisseno sta ospitando studenti e insegnanti provenienti da Austria, Lettonia, Repubblica Ceca, Grecia e Turchia.















L’assessore alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Lo Muto, ha riportato i saluti istituzionali dell’Amministrazione e ha manifestato l’auspicio che tale ponte didattico possa favorire sempre più uno scambio culturale in grado di incoraggiare anche i connazionali a visitare Caltanissetta.

La delegazione in visita, accompagnata dalla responsabile del progetto Prof. Lucia Colore, è stata guidata dalle studentesse Karola Cordaro ed Eleonora Forte, formate dallo studioso della città Rossano Dinaro, che in lingua inglese hanno arricchito l’itinerario illustrando la storia delle sale municipali e del teatro “Regina Margherita”.