Caltanissetta. I consiglieri Cancelleri e Bellavia: “Inaccettabile la decisione di installare 12 silos per la raccolta dell’acqua in Città”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota dei consiglieri comunali Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia a proposito della questione legata alla decisione di installare 12 silos per la raccolta dell’acqua in Città.

“Oggi, siamo costretti a denunciare con forza l’inaccettabile decisione di installare 12 silos per la raccolta dell’acqua nella nostra città. Questa scelta evidenzia una situazione di emergenza che non può più essere ignorata: la drammatica carenza idrica che da mesi affligge Caltanissetta.

I silos, posizionati in diversi punti strategici della città, sono un chiaro segno di come l’amministrazione locale non abbia saputo gestire in modo adeguato le risorse idriche, la mancata trivellazione di pozzi e il mancato montaggio delle tre pompe che Caltaqua doveva montare da parecchie settimane dopo che il Consiglio Comunale aveva votato all’unanimità un emendamento. Invece di investire in soluzioni strutturali e a lungo termine per garantire l’accesso continuo all’acqua, si ricorre a rimedi temporanei che non risolvono il problema alla radice e gravano ulteriormente sui cittadini.

Questa misura non può essere considerata una soluzione sostenibile. L’acqua è un bene primario e inalienabile, e non possiamo permettere che i cittadini di Caltanissetta siano costretti a vivere in condizioni precarie, con forniture ridotte e l’obbligo di doversi approvvigionare da silos temporanei. È necessario un piano di intervento urgente per risolvere le criticità nella distribuzione idrica e adottare misure strutturali per il futuro, cosa che l’Amministrazione Tesauro ad oggi non ha ancora provveduto. Troppo silenzio e i cittadini da oggi hanno ripreso a protestare sotto la sede degli uffici di Caltqua.

Richiediamo dunque un confronto immediato con le autorità competenti e la presentazione di un piano concreto per risolvere la crisi idrica che sta mettendo a dura prova la nostra comunità. Non possiamo accettare che i cittadini paghino le conseguenze di una gestione inadeguata delle risorse idriche.

Come rappresentanti del Gruppo Orgoglio Nisseno denunciamo questa situazione e vogliamo dar voce alle esigenze della popolazione, affinché si arrivi presto a una risoluzione che garantisca l’accesso regolare e sicuro all’acqua per tutti”.

I Consiglieri comunali: Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia