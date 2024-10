Caltanissetta. Attività PCTO per gli alunni del Galileo Galilei: emozioni e creatività con “Il Mago di OZ” insieme ai piccoli del “Fantaboschio”

Ieri, 14 ottobre, emozioni e creatività hanno caratterizzato l’uscita didattica degli alunni del classi 1°, 4° e 5° dell’IPSIA Galileo Galilei – indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – di Caltanissetta, dove sono stati in visita al “Fantaboschio”, nell’asilo nido “Un nido di Coccole.

Attraverso la guida delle professoresse Difrancesco Tiziana e Nanfara Giulia, l’attività didattica è stata rivolta ai bambini di età dai tre ai sei anni e incentrata su attività ludico-pedagogiche aventi come tema “Il Mago di OZ”, che ha contribuito non solo a suscitare nei piccoli tante piccole emozioni, ma anche di sviluppare capacità comunicative e creatività attraverso giochi, canti e percorsi motori, gestiti, appunto, dagli alluni dellʼIPSIA che hanno integrato e applicato conoscenze teoriche.





Tali attività, infatti, risultano formative e coerenti con gli obiettivi previsti dal corso di studi, tra cui la promozione attiva della salute e del benessere fisico, psichico e sociale della persona.

Le uscite didattiche continueranno nelle prossime settimane e saranno registrate come “Attività di PCTO” per gli alunni delle classi 4° e 5°, e “Attività formativa” per gli alunni delle classi 1°.