Caltanissetta. Ascom Sicilia Ambulanti, svolto incontro per discutere sulle modifiche al regolamento del Canone Unico Patrimoniale per il mercato settimanale

Si è svolto presso il Comune di Caltanissetta l’incontro richiesto da Ascom Sicilia Ambulanti per discutere delle modifiche da apportare al regolamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato dal Consiglio Comunale nell’aprile 2021, con particolare attenzione all’applicazione del canone nel mercato settimanale.

All’incontro erano presenti: l’Assessore ai Tributi Calogero Adornetto, il dirigente comunale Claudio Bennardo, il rappresentante della società addetta alla riscossione Emilio Piccolo, il responsabile regionale di Ascom Sicilia Ambulanti Filippo Villareale e il funzionario di Ascom Sicilia Caltanissetta Alessio Matraxia.

Il rappresentante della società di riscossione Emilio Piccolo, aveva già provveduto all’analisi dei punti sollevati da Ascom Sicilia Ambulanti nel precedente incontro svoltosi a gennaio, sotto la precedente amministrazione comunale.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno preso atto delle modifiche necessarie al regolamento, in conformità alle disposizioni della Legge 160/2019, per una corretta applicazione del canone. Hanno inoltre assicurato che i passaggi propedeutici alla modifica del regolamento saranno effettuati in tempi brevi dal Consiglio Comunale.

Filippo Villareale, responsabile regionale di Ascom Sicilia Ambulanti, ha ringraziato l’Assessore Adornetto per la disponibilità e per l’impegno a risolvere la problematica relativa al pagamento del Canone Unico sull’occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori del mercato settimanale, che avevano visto un ingiustificato aumento delle tariffe a causa di un regolamento non conforme alla normativa vigente.

Infine, l’Assessore Adornetto ha ringraziato i rappresentanti sindacali per la collaborazione dimostrata, auspicando una proficua cooperazione futura per risolvere le problematiche legate al settore di sua competenza.