Caltanissetta. Archeologia, Italia Nostra: dal 28 al 30 ottobre alla Sicilbanca esperti a confronto

Quali sono le buone pratiche dell’archeologia? In un panorama scompaginato da attività tra le più disparate – Talamoni ricostruiti ad Agrigento, festini tra i templi di Selinunte, sfilate di moda nel Parco Archeologico di Nora e concerti rock nel Teatro greco di Siracusa – tutte tese a dare spazio esistenziale ad un turismo “guarda e fuggi”, Italia Nostra vuole ragionare oggi intorno alla possibilità per i nostri siti archeologici di essere riconosciuti per quello che sono: un diritto collettivo di godere della bellezza, partecipare della cultura, acquisire competenze e appartenenza ad una storia identitaria e condivisa e mitigare le disuguaglianze sociali.

Per ragionare di questi temi, alcuni tra i massimi archeologi dell’accademia internazionale e italiana si riuniranno a Caltanissetta, nella prestigiosa sede della Fondazione Sicana di SICILBANCA, rispondendo ad un invito di Italia Nostra per tre giorni di studio e confronto il 28, 29 e 30 ottobre. I relatori illustreranno le buone pratiche nello scavo, nel restauro, nella manutenzione programmata, nella musealizzazione e nella valorizzazione, con particolare attenzione ai rapporti tra siti archeologici e territorio.

PROGRAMMA

Lunedì 28 ottobre,

ore 15.00/18.00Saluti istituzionali

Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro

Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Giovanna Candura

Presidente di SICILBANCA, Giuseppe Di Forti

Presidente del Consiglio Regionale Sicilia di Italia Nostra, Leandro Janni

Introduzione ai lavori

Contributo del Vicepresidente della Fondazione Sicana, Antonio Piraino

Prima sessione: comunicazioni provenienti dalle aree europee ore 15.45/17.00Introduce e coordina: Michel GrasAlcuni casi in ambito europeo:

Dominique Garcia – “Il nuovo modello francese”

Giorgio Rocco – “Prospettive per una disciplina del restauro dell’antico”

Nikolaos Stampolidis – “Il caso studio di Eleutherna (Creta) dagli scavi al museo e sito UNESCO”

Martedì 29 ottobre, ore 10.00/13.00

Seconda sessione: saranno affrontati esempi italiani provenienti da alcune aree gestite direttamente dal MiC ovvero da altre istituzioniCoordina: Michele Campisi

Carlo Pavolini – “Il caso di Ostia e i Parchi archeologici come possibili esperienze di gestione multidisciplinare”

Silvia Guideri – “Un’esperienza di valorizzazione integrata di un patrimonio archeologico e paesaggistico: il Sistema dei parchi della Val di Cornia in Toscana”

Enrico Rinaldi – “Il Parco archeologico di Sepino: gestione, manutenzione programmata e valorizzazione”

Anna Maria Rotella – “Il caso di Vibo Valentia e il “parco archeologico diffuso”

Fabio Pagano – “Il Parco archeologico dei Campi Flegrei, una memoria relazionale”

Martedì 29 ottobre, ore 15.00/18.00

Terza sessione: si occuperà dei casi siciliani nelle varie forme delle organizzazioni al fine di identificare i punti di forza e quelli di debolezzaCoordina: Leandro Janni

Caterina Greco – “Musei in Sicilia: analisi, problemi e proposte”

Elisa Bonacini – contributo – “Esperienze, soluzioni e tecniche di comunicazione e valorizzazione per un patrimonio al digitale”

Lorenzo Guzzardi – “La grande esperienza delle istituzioni siciliane soprintendenze/parchi/musei”

Serena Raffiotta – Archeologia e comunità d’eredità: buone pratiche dall’entroterra della Sicilia

Simona Modeo – “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia centrale e il ruolo delle Associazioni di volontariato: i casi di Sabucina, Montagna di Marzo e Monte Scalpello”

Rosa Lanteri – “Il Parco archeologico di Siracusa. Dalla perimetrazione alla gestione”

Mercoledì 30 ottobre, ore 9.30/13.00

Quarta sessione: gli aspetti teorici e normativi: un problema apertoIntroduce e Coordina: Filippo Coarelli

Rita Paris – contributo – “La figura di Parco archeologico: creazione e funzionamento”

Adriana Laudani – “Il contesto normativo in Sicilia: la sua genesi e il suo tradimento?”

Francesca Valbruzzi – “Luoghi della Cultura in Sicilia: lo Stato dell’Arte”

Massimo Frasca – “Esempi di buone pratiche in archeologia: collaborazione fra le istituzioni”

Tavola rotonda: per l’elaborazione del documento finale delle giornateCoordina: Massimo FrascaIntervengono: Michel Gras, Michele Campisi, Massimo Cultraro, Dieter MertensI lavori si concluderanno con una relazione del prof. Filippo Coarelli con il compito di trarre le più opportune conclusioni e sullo “stato presente” dell’Archeologia in Sicilia.