Caltanissetta. Arcangelo Polizzi e Maria Giovanna Candura hanno festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio

Hanno celebrato i loro primi 50 anni di matrimonio all’insegna di quell’umiltà e di quella semplicità che li ha sempre contraddistinti. Arcangelo Polizzi e Maria Giovanna Candura, a distanza di 50 anni dal loro primo si, hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio in occasione del 50° anniversario di matrimonio che hanno celebrato e festeggiato a Roma nella chiesa di Sant’ Anna insieme ai figli e nipoti.

Sono stati 50 anni di grande amore e fede nel Signore. Una coppia, Arcangelo e Maria, da prendere come esempio. Si sono conosciuti giovanissimi e si sono sposati a 19 anni. Un matrimonio che è stato arricchito da tre figli: Irene, Valeria e Giuseppe. Con tanto amore e sacrifici Arcangelo e Maria li hanno cresciuti, laureandoli.

Oggi sono due splendidi nonni a tempo pieno, perdutamente innamorati di Mattia, Gabriele e Simone. La nuora Marianna e il genero Jonathan, amati come due figli. Loro stessi non avrebbero potuto chiedere di meglio. Due sposi da prendere come vero e proprio esempio di vita.