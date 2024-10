Calcio Under 19. A Favara un pari 2-2 che sta stretto alla Nissa di Giacomo Serafini: in gol Torregrossa e Cisse

Non è arrivata la vittoria, ma sicuramente c’è stata una prestazione volitiva e ricca di spunti parecchio interessanti per la Nissa Under 19 a Favara contro il Castrum Favara. Per ironia della sorte, anche la gara tra gli Under 19 di Favara Castrum e Nissa s’è chiusa sul 2-2. A Favara il primo tempo s’è chiuso sullo 0-0, ma nelle riprese ci sono stati i fuochi d’artificio. Prima ha portato in vantaggio la Nissa Benny Torregrossa su calcio di rigore. Poi però gli agrigentini hanno trovato il pari di testa. Nissa nuovamente avanti con Zaid Cisse, ma a due minuti dalla fine, proprio come domenica scorsa in serie D, i favaresi Under 19 sono riusciti ad agguantare il risultato finale di parità fissando lo score dell’incontro sul 2-2. Per la Nissa di Giacomo Serafini la consapevolezza di un’altra prestazione di spessore, ma anche la conferma di una imbattibilità che dura da tre partite con due vittorie e un pareggio.