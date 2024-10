Basket Maschile serie C. Invicta Basket Caltanissetta sconfitta all’esordio in campionato

Si chiude con una sconfitta la prima uscita stagionale dell’Invicta di Coach Spena sul campo di San Filippo del Mela. Padroni di casa che hanno pescato molto bene dal mercato, andando a costruire un quintetto di livello che sicuramente ben farà durante il corso della stagione.

Partita che si apre in equilibrio, con alternanza di vantaggi, a metà del primo quarto Invicta avanti di 4 punti ma una difesa non sempre attenta fanno ricucire il mini break ospite e fanno chiudere il primo parziale 25-21 in favore del Peppino Cocuzza. Secondo quarto di marca messinese, con i padroni di casa che allungano nonostante la difesa mirata su un ispiratissimo Scimone, vera spina nel fianco per i nisseni; all’intervallo lungo si registra il parziale 51-33.

Al rientro dagli spogliatoi, sembra esserci un cambio di intensità per l’Invicta, che stringe le maglie in difesa, concede meno rimbalzi e fa vedere di cosa è capace sia in attacco che in difesa, mostrando sicuramente un’altra faccia rispetto a quella vista nei primi due parziali, ma nonostante questo i ragazzi di Coach Romeo rimangono in controllo del match grazie alle percentuali altissime dall’arco dei tre punti. L’ultima frazione si apre come il terzo quarto, Coach Spena guida la squadra con un break importante che sembra riportarla in vita, Giusti da vero leader si carica la squadra sulle spalle ed accende l’entusiasmo dei nisseni con due triple consecutive. Come capitato nei parziali precedenti però, ennesimo calo di concentrazione che costa caro all’Invicta, Scimone e Ruiz mettono fine all’incontro che registra il punteggio di 92-78.

Come accennato tra i padroni di casa molto positive le prestazioni di Scimone (27 punti per lui) e Ruiz (22 al fischio finale dell’incontro) mentre tra i nisseni in evidenza il solito Giusti (14 punti e 10 assist per lui) e Milosavjlevic che si è meritato la riconferma con la solita prestazione solida in entrambe le metà campo.

Questo primo match evidenzia gli ampi margini di miglioramento del giovanissimo roster a disposizione di Coach Spena, che ha mostrato trame di gioco sicuramente degne di nota ma altrettanto vero che fa trasparire la necessità di migliorare l’intensità difensiva.

Prossimo appuntamento domenica 13 ottobre alle 18:00 al Palacannizzaro dove l’Invicta ospiterà Il CUS Palermo di Coach Catania.