Automobilismo. Il 2 e 3 novembre motori accesi sulla SS122 per il “3° Slalom Babbaurra-Caltanissetta”

Appuntamento a tutto gas sui mitici tornanti di Babbaurra con arrivo al Parco Dubini, che sarà sede anche della premiazione finale

Primo weekend di novembre all’insegna dei motori con il “3° Slalom automobilistico Babbaurra-Caltanissetta”.

La gara di abilità valida per il Campionato Regionale si disputa sulla SS122 per circa 2,7 km, con partenza alle porte di San Cataldo e arrivo al Parco Dubini di Caltanissetta, attraversando a tutto gas i mitici tornanti di Babbaurra.

Una competizione organizzata dalla società nissena Tempo s.r.l. con alla guida Eros Di Prima, noto coequipier nei rally e organizzatore di serie nazionali per vetture monoposto, adesso manager di svariati piloti.

Gli Slalom Automobilistici sono la categoria entry level del motorsport, molto diffusi in tutta la nostra regione, che conta un gran numero di praticanti. Una rassegna, quella nissena, nata nel 2015 e che nell’ultima edizione ha accolto oltre 80 piloti provenienti da ogni parte della Sicilia, grazie alla centralità di Caltanissetta e al percorso molto tecnico e spettacolare, oltre ad aver accolto ben 18 di auto storiche, un record assoluto per quanto riguarda questa specialità.

Punto nevralgico della manifestazione proprio Parco Dubini, dove il 2 novembre a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 19:00 si terranno le verifiche tecniche e sportive pre-gara, ma anche la premiazione finale del giorno successivo. L’appuntamento più atteso, infatti, è quello del 3 novembre: dalle 08:30 è in prevista la ricognizione, a seguito della quale cominceranno le gare vere e proprie.

Lungo il percorso ci sono 11 postazioni di rallentamento con birilli (birillate) che i piloti dovranno affrontare senza toccarne nessuno, oltre a 12 postazioni di Commissari di Percorso tutti collegati via radio, che rappresenteranno gli occhi sul percorso del direttore di gara il nisseno Michele Vecchio. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di motori.

Giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, è prevista anche una conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva.

“Ringraziamo per la disponibilità manifestata e per il contributo economico erogato il Comune di Caltanissetta e in particolare il sindaco Walter Tesauro, l’assessore allo Sport Salvatore Petrantoni e gli uffici comunali” ha dichiarato l’organizzazione, replicando gli stessi ringraziamenti per il Comune di San Cataldo e per il sindaco Gioacchino Comparato.