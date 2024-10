Anpas “Cuore Amico” Caltanissetta dona defibrillatore al Comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Nella mattinata di venerdì scorso una delegazione dell’Anpas – “Cuore amico” di Caltanissetta, guidata dal referente Antonino Giuffrida, accompagnata dal comandante del Corpo dei Vigili Urbani Attilio Frangiamore, è stata accolta, nel suo ufficio, dal sindaco Giuseppe Catania, dove si trovava anche l’assessore Michele Spoto. Presto detto lo scopo della visita: la consegna di un agevole defibrillatore, quale dono dell’Anpas al comune di Mussomeli, e nello specifico, al Corpo dei Vigili urbani, da utilizzare, eventualmente, in caso di necessità, come strumento di soccorso, durante lo svolgimento dei propri servizi istituzionali. Durante l’incontro, sia il sindaco Catania che il comandante Frangiamore hanno ringraziato l’associazione donatrice, l’Anpas ,per il dono ricevuto, che va ad aggiungersi ad altre attrezzature già in dotazione all’interno del Comune. E’ seguita una breve spiegazione sull’utilizzo del dono da parte del referente dell’Anpas – Cuore Amico di Caltanissetta, Antonino Giuffrida e la successiva consegna del defibrillatore al comandante Attilio Frangiamore.