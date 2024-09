Truffa del figlio arrestato per incidente stradale: anziano avvisa i Carabinieri e fa arrestare il truffatore

E’ stato pronto e coraggioso un anziano di Tirano (SO) che raggiunto telefonicamente da un giovane, qualificatosi come avvocato del “figlio arrestato per incidente stradale”, si è ricordato delle raccomandazioni apprese nel corso della campagna di prevenzione contro le truffe portata avanti dai Carabinieri.

Si è lasciato intrattenere nella conversazione e nel frattempo è riuscito ad avvisare la Stazione Carabinieri di Tirano, facendo capire quanto stava succedendo. L’operazione è scattata immediatamente e, dopo osservazione e pedinamento, per il truffatore in procinto di ricevere la somma richiesta per la “scarcerazione del figlio”, sono scattate le manette. La sensibilizzazione sul tema delle truffe è veramente importante.