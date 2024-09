Squid Game 2, il cast e il creatore della serie Netflix a Lucca Comics & Games

(Adnkronos) – Netflix farà ritorno a Lucca Comics & Games 2024 con una serie di eventi dedicati alla seconda stagione di Squid Game. In Piazza Anfiteatro verrà allestito un padiglione dedicato alla serie, completo di uno store esclusivo dove i fan potranno acquistare merchandise creato appositamente per l'evento. Il momento clou sarà il 31 ottobre, quando il creatore della serie Hwang Dong-hyuk, insieme agli attori Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, incontreranno i fan e sveleranno anticipazioni sulla nuova stagione, che debutterà su Netflix il 26 dicembre. La trama della seconda stagione vedrà il ritorno di Gi-hun, che dopo aver vinto il primo Squid Game rinuncia ad andare negli Stati Uniti e decide di partecipare a un nuovo gioco mortale in cerca di vendetta. Nel cast torneranno anche Lee Byung-hun nel ruolo del Front Man e Gong Yoo come il Reclutatore. Tra i nuovi ingressi ci sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young. Oltre agli eventi legati a Squid Game 2, dal 30 ottobre al 3 novembre in Piazza San Michele sarà presente l'iconica bambola della serie, che coinvolgerà i fan nel gioco "1, 2, 3, stella!". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)