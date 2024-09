Serradifalco. Approvato dalla Giunta protocollo d’intesa con l’associazione Kairos per iniziative e progetti di volontariato

SERRADIFALCO . La Giunta ha approvato lo schema del protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione “Kairos il tempo propizio – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica” di Campofranco di cui è presidente Giada Pitanza.

Il protocollo d’intesa, che ha la durata di 5 anni, si baserà sulla collaborazione tra Comune e associazione Kairos nell’organizzazione e promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche, di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale. Nel contempo si punterà anche alla pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere e alla progettazione a vari livelli (comunale, regionale, nazionale, europeo).

L’associazione Kairos si occupa di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ma anche di esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche, e poi di assistenza sociale e socio-sanitaria, volontariato, recupero scolastico, beneficenza, tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche e gli archivi storici, interventi di tutela ambientale del territorio, promozione della cultura e dell’arte. Inoltre ha tra le sue finalità aiutare le persone con deficit mentale e fisico ad esprimersi attraverso l’arte, la cultura, l’animazione e l’attività motoria.

La Kairos metterà a disposizione il personale specializzato nella progettazione e nella realizzazione delle attività con iniziative culturali, musicali ricreative, sportive nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita per i bambini, i giovani, gli anziani, gli emarginati, i portatori di handicap educando alla cittadinanza attiva e alla non violenza.