Serradifalco. Affidata direzione dei lavori per lavori di realizzazione di un’area di verde pubblico in terreno confiscato

SERRADIFALCO. E’ stato affidato incarico per direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori per la realizzazione di un’area di verde pubblico in un lotto di beni confiscati in via Crucillà.

Il progetto riguarda un terreno in Contrada Mintina – Santa Lucia con un’estensione di 253 mq, già destinato a verde pubblico dal PRG. L’amministrazione comunale aveva ottenuto il finanziamento del progetto esecutivo redatto dall’arch. Michele D’Amico, responsabile comunale dell’area Governo del territorio, per un totale di 345 mila euro ai quali si erano poi aggiunti 5 mila euro di cofinanziamento da parte del Comune, per un importo complessivo di 350 mila euro.

S’è ora proceduto all’affidamento di questo incarico formulando richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) all’ing. Filippo Minacapilli. Quest’ultimo ha ottenuto l’incarico con la formula dell’affidamento diretto dell’incarico per i “lavori di realizzazione di un’area di verde pubblico in un lotto di beni confiscati in via Crucillà. Il professionista ha offerto il ribasso del 20,00 % da applicare all’importo a base di gara, quindi, per un importo complessivo di 32.993,12 euro di cui 26.003,40 euro per l’incarico, 1060,14 euro per contributi previdenziali, Iva al 22 per 5.949,58 euro.