Serie D. La Nissa a caccia della prima vittoria in campionato nella trasferta contro il Sambiase

E’ una sfida delicatissima, quella che domenica 29 settembre la Nissa giocherà a Lamezia Terme contro il Sambiase (ore 15). Gli appena 2 punti in classifica della squadra di Nicolò Terranova in 3 partite, ma anche la sconfitta con l’Akragas e la prospettiva di sfidare una squadra che ha conquistato 6 punti contro Akragas e Vibonese contro cui, invece, la Nissa ha raggranellato appena un punto, costituiscono elementi che non possono essere in alcun modo sottovalutati.

La Nissa in settimana, in vista dell’atteso confronto della quarta di campionato, s’è allenata con costanza e impegno, puntando sulla filosofia del lavoro tanto cara al suo tecnico per superare un periodo poco esaltante e tentare l’impresa di conquistare la sua prima vittoria in campionato.

La squadra in campo dovrà fare a meno di Loza ancora squalificato. Tuttavia Nicolò Terranova, grazie ad una rosa alquanto capiente, dovrebbe avere solo l’imbarazzo della scelta in vista di un confronto che si annuncia molto impegnativo per la sua squadra. Per il resto, l’impressione è che la squadra del presidente Luca Giovannone, in questa fase, stia puntando molto sull’unione e coesione del gruppo squadra, dello staff tecnico e di quello dirigenziale per tentare il gran colpo contro il Sambiase. Arbitrerà l’incontro il signor Marco Colazzo di Casarano. (Foto Claudio Vicari)