Sanità Sicilia. Via libera della Regione alla detassazione degli straordinari di medici, infermieri e personale per abbattimento liste di attesa

Arriva il via libera della Regione alla detassazione degli straordinari di medici e infermieri e del restante personale sanitario siciliano impegnato nell’abbattimento delle liste di attesa. Il provvedimento, previsto da una norma nazionale che era stato stoppato momentaneamente nelle scorse ore dall’assessorato alla Salute per la richiesta di un parere all’assessorato all’Economia- di cui ha dato notizia Repubblica Palermo- è stato infatti ora sbloccato.

Una nota di Salvatore Iacolino, direttore generale della Pianificazione Strategica, inviata ai direttori generali e di cui ha avuto visione Insanitas, ha fatto infatti seguito al riscontro dell’assessorato all’Economia in base al quale la legge nazionale n. 107 del 29 luglio 2024 è applicabile in Sicilia, fermo restando la condivisione dalle Ragioneria generale della Regione, in ordine alla copertura finanziaria in regime di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

Pertanto “nei limiti e termini anzidetti”, le aziende del sistema sanitario siciliano potranno applicare il regime fiscale previsto nella richiamata norma statale per tale tipologia di prestazioni aggiuntive, “fatte salve le ulteriori determinazioni assessoriali in premessa richiamate”.

A sollecitare l’applicazione del provvedimento in Sicilia era stato Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissione Sanità dell’Ars, il quale ora sottolinea: «Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Regione alla detassazione degli straordinari di medici e infermieri e in genere di tutto il personale sanitario siciliano impegnato nell’abbattimento delle liste di attesa. Noi di Fratelli d’Italia avevamo sollecitato questo provvedimento, previsto in tutta Italia da una recente norma del governo nazionale guidato dalla nostra Giorgia Meloni. Siamo consapevoli, infatti, che la tassazione agevolata al 15 per cento per incentivare gli operatori della Sanità a restare in corsia oltre l’orario di lavoro è fondamentale nell’ottica di smaltire le liste di attesa e garantire cure sempre più tempestive ai siciliani».