San Cataldo. L’Associazione Trading Bull ed Elementi Design in visita a Dunmore: sinergia e scambi culturali

L’Associazione Trading Bull Club e Elementi Design di San Cataldo ha delegato il Vicepresidente, Jan Carlos Pagano, a recarsi presso la San Cataldo Society di Dunmore, una piccola cittadina degli Stati Uniti, situata nella contea di Lackawanna, in Pennsylvania.

La San Cataldo Society di Dunmore, guidata da Alfredo Pisa, Presidente, e dal padre Carlo, è un’importante realtà per la comunità sancataldese negli Stati Uniti. Alfredo Pisa è infatti un discendente di terza generazione di emigrati sancataldesi, e la società è stata fondata nel lontano 1906. L’associazione ha avuto una storia travagliata, segnando una rinascita nel 1920, quando un devastante incendio distrusse l’edificio che, tuttavia, fu ricostruito rispettando le caratteristiche originali.



Durante la visita, Jan Carlos Pagano ha consegnato una targa commemorativa alla San Cataldo Society in segno di amicizia, riconoscendo i lunghi rapporti di collaborazione e omaggiando la comunità sancataldese di Dunmore. “Sono stato accolto con tutti gli onori e con grande emozione,” ha dichiarato Pagano. “Ho percepito un forte senso di patriottismo e un profondo legame nostalgico nei confronti della nostra San Cataldo. È stato emozionante l’incontro con due suore della comunità”.



Le relazioni tra San Cataldo e Dunmore risalgono a diversi anni fa, quando il presidente dell’associazione Trading Bull Club ed Elementi design, Adriano Nicosia, fu pioniere di questo legame nel 2016. Fu proprio in quell’anno che Alfredo e Carlo Pisa visitarono per la prima volta San Cataldo, su invito di Nicosia, per conoscere la loro città d’origine e le sue peculiarità.



L’anno scorso, su iniziativa e suggerimento di Nicosia, il Comune di San Cataldo ha donato alla San Cataldo Society due maglie della squadra di calcio sancataldese, che oggi sono esposte con orgoglio nella sede dell’associazione a Dunmore.



“Sarebbe auspicabile mantenere rapporti più stabili a livello istituzionale, con scambi culturali e di amicizia più intensi”, ha affermato il Presidente Nicosia. Anche Jan Carlos Pagano ha sottolineato l’importanza di rafforzare questi legami: “Ci impegneremo a sensibilizzare ulteriormente l’amministrazione locale per consolidare i rapporti, e magari considerare un gemellaggio ufficiale con la cittadina di Dunmore.”