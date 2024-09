San Cataldo. Istituto comprensivo “Carducci”, partono percorsi gratuiti per promuovere l’uso dei libri digitali e per ridurre il peso degli zaini

Al via, all’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, percorsi gratuiti di supporto e guida a famiglie e alunni della Scuola primaria, finalizzati a ridurre il peso fisico degli zaini e promuovere l’uso dei libri in formato digitale. La prof.ssa Barbara Cammarata resterà per quattro pomeriggi nel plesso di Via Indipendenza, 24 per guidare alunni e famiglie ad iscriversi al portale, per l’accesso alla piattaforma degli strumenti e libri digitalizzati e per fornire le istruzioni per scaricarli sui devices personali.

Il progetto denominato “Zaino digitale” consentirà di sostituire e/o integrare le dotazioni di libri e supporti cartacei, promuovere l’innovazione digitale e per istruire gli studenti alla corretta preparazione dello zaino al fine di evitare inutili trasporti di materiale che aumentino il peso sulle spalle dei ragazzi. Il percorso gratuito si svolgerà nel pieno rispetto della recente nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito che vieta l’uso degli smartphone a scuola.

L’Istituto “Carducci”, guidato dal Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, da sempre sensibile alla richiesta di riduzione del peso dello zaino avanzata dalle famiglie, ha deliberato di organizzare l’orario interno in funzione delle criticità che saranno rilevate dai coordinatori delle classi, direttamente con alunne e alunni.