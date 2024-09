San Cataldo. Don Pino Puglisi ricordato a Pizzo Carano a 31 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso ricordare il martirio di padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993. Un gesto semplice ma significativo che ha visto il primo cittadino presente nel quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna.

Qui don Pino Puglisi e il suo sacrificio sono stati ricordati da don Giovanni Galante e dallo stesso presidente del Comitato di Quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa. Padre Pino Puglisi è stato ricordato per la sua semplicità, per la sua umiltà, ma anche per il suo carattere e la sua lotta alla mafia. Un’icona della cultura antimafia che pagò con la vita il suo impegno al servizio del territorio e contro ogni forma di mafia, violenza e sopraffazione.