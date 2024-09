Ruba caciotte e un paio di occhiali in negozi dell’aeroporto di Catania: denunciata per furto aggravato

Non accenna a placarsi il fenomeno dei furti all’interno dell’area di attesa dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Qui una donna, in attesa del suo volo per la Germania, è stata fermata dalla Polizia di Frontiera dopo aver rubato caciotte e un paio di occhiali da alcuni negozi dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania.

Grazie alla denuncia del personale e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare la passeggera prima della partenza. È stata denunciata per furto aggravato.