Roma, chiusure e deviazioni al Circo Massimo per concerti David Gilmour

(Adnkronos) – Chiusure stradali e cambio viabilità a Roma da oggi, venerdì 27 settembre, a domenica 29 e da martedì 1 ottobre a giovedì 3 per i concerti di David Gilmour al Circo Massimo. Nelle giornate indicate è istituita una disciplina provvisoria di traffico con divieti di transito, a partire dalle 15 e fino a cessate esigenze, in diverse strade dell’area in questione. I live si terranno il 27, 28, 29 settembre e 1, 2, 3 ottobre con inizio alle ore 21.30. Nelle giornate dei concerti e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito: dalle 15 in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro; dalle 16 e fino a cessate esigenze in via del Circo Massimo semicarreggiata nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e via dell'Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, tratto e verso compreso tra viale Aventino e via dell'Ara Massima di Ercole, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi tratto compreso tra via dell'Ara Massima di Ercole e Piazza della Bocca della Verità, piazza della Bocca della verità lato via di San Giovanni Decollato/Arco di Giano. Dalle 17 e fino a cessate esigenze in: via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; Clivo dei Pubblici; via delle Terme Deciane; via della Fonte di Fauno; via dell'Ara di Conso, Lungotevere Aventino, carreggiata destra – lato basamento tratto e verso compreso tra piazza dell'Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin; via di Santa Maria in Cosmedin tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e Via della Greca. Per il trasporto pubblico, deviate o limitate le linee bus 51 – 81 – 85 – 87 – 118 – 160 – 628 – 715 – C3 – nMC. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)