Resuttano, variceddra Addolorata in processione. Sagra del “masticuttino” fra assaggi e musiche

RESUTTANO – Sabato 14 Settembre, subito dopo la processione con la “varicedda” dell’Addolorata che da contrada Figliotti è giunta alla chiesa di San Paolo si è svolta la quarta edizione della Sagra del “masticuttino”, biscotto ritenuto “eccellenza resuttanese”, e che viene impastato col succo di ficodindia. L’arciprete Parroco don Ignazio Carrubba, assieme al Comitato Festa, hanno voluto che questa tradizione si ripetesse ancora una volta, visti anche i risultati delle precedenti edizioni in cui il biscotto è stato apprezzatissimo dai resuttanesi e non solo. Ecco allora che la macchina organizzatrice si è messa in moto con uno staff costituito da una decina di signore volontarie che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro case, i loro forni per preparare artigianalmente questo prelibato biscotto presentato alla sagra. Da sottolineare che anche in questa circostanza sono state tante le ricette proposte, ognuno la propria, dando ampia scelta ai tanti convenuti di assaggiare e trovare quello più adatto al proprio palato. La Sagra si è svolta al Parco Urbano per far conciliare una serie di intrattenimenti musicali che hanno scandito tutta la serata della notte bianca resuttanese. Da dire che durante la sagra si sono esibiti il gruppo resuttanese dei “Clarinettoni”. A seguire i “Rondini al guinzaglio” con il tributo a Ultimo, i Dj La Rocca, Incognito, Venezia Voice Clafra e alle ore 2,00 il Dj Alex Biondi