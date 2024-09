Promozione. Dietrofront: il match tra Santa Domenica Vittoria e Serradifalco si gioca a porte aperte

La gara tra Santa Domenica Vittoria e Serradifalco, di oggi 21 settembre alle 15,30 e valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione, si disputerà a porte aperte.

A renderlo noto sono state le due società. In precedenza era invece stato annunciato che la gara sarebbe stata giocata a porte chiuse, per cui la società del Serradifalco aveva auspicato la non presenza del tifo serradifalchese al seguito della squadra.

Invece alla luce di questa novità, il Serradifalco Calcio, nell’annunciare che il match si gioca a porte aperte, ha invitato i suoi tifosi ad essere presenti al match di anticipo della seconda giornata del campionato di Promozione.