Per due giorni Delia s’è trasformata in un grande villaggio medievale

DELIA. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 Delia si è trasformata in un grande villaggio medievale in occasione del grande festival “Delia Medievale”, promosso e posto in essere dall’Associazione Folklore Petiliano con il sostegno del Sindaco Bancheri, dell’assessore al ramo Deborah Lo Porto e dell’intera Amministrazione che ha sposato in pieno il progetto e con il contributo di numerose figure professionali che Delia ha la fortuna e l’onore di avere in seno.

«Quella di quest’anno è stata una partenza straordinaria che ha riscosso un successo inaspettato, dovuto senza alcun dubbio all’entusiasmo e alla passione dei membri dell’Associazione promotrice e dei numerosissimi ragazzi volontari che hanno sposato l’iniziativa in toto, ma anche alla professionalità con la quale sono stati curati i minimi dettagli che hanno indiscutibilmente fatto la differenza, portando in scena uno spettacolo mai visto. Sono orgogliosa di questi ragazzi rari e preziosi. Sono sicura che questo gruppo rimarrà compatto e affiatato perché ha ancora tanto da dare alla nostra comunità. Sono già a conoscenza di numerose sorprese in serbo per chiunque vorrà fare un salto a Delia in vari momenti dell’anno. Sono orgogliosa del mio paese che ha dimostrato la capacità di declinarsi in innumerevoli situazioni, diventando sempre nuovo, sempre pronto a stupire a dare sempre qualcosa di buono» –

così l’Assessore alla Cultura Deborah Lo Porto, entusiasta e lusingata dal successo riscontrato. Sabato 21, l’intero paese ha risuonato al battito dei tamburi e delle trombe dei vari gruppi medievali che hanno sfilato per le vie centrali del paese, alternandosi con il saldo gruppo deliano dei Giocolieri di stendardi e tamburi. Sfilata conclusasi con i tanto attesi giochi medievali. Domenica 22, straordinario successo per il Villaggio Medievale e per il Musical dai Vespri Siciliani: “La Bella Castellana” su copione di Lillo Montebello e musiche di Totó Montebello che hanno trovato nuova vita grazie agli arrangiamenti del Maestro Pierangelo Carvello, orgoglio deliano, con la regia del Maestro Michele Carvello e coreografie di Lucrezia Candura.

Il Sindaco Bancheri, il quale non ha potuto frenare l’entusiasmo, mostrando numerosi momenti delle giornate tramite post e storie sui social: «Una chiusura da pelle d’oca alla nostra estate 2024. Un successo e un’emozione inspiegabili per eventi che hanno visto a Delia migliaia di persone provenienti da qualsiasi parte della Sicilia, disposte a fare anche due/tre ore di macchina pur di essere presenti agli eventi organizzati a Delia. In occasione di questo grande festival promosso e organizzato dall’Associazione Folklore Petiliano, il nostro bellissimo Castello si è trasformato, o meglio, è tornato alle origini, offrendosi quale panorama perfetto del Villaggio Medievale messo sù dalle numerose realtà confluite nel nostro paese per l’organizzazione della manifestazione».

E ancora, il Sindaco Bancheri ci tiene a chiarire alcune cose a proposito del sito tramite un post Facebook: «L’Amministrazione Bancheri ha già realizzato opere per 200 mila euro ed altre per ulteriori 90 mila euro vedranno a breve la luce». È già trapelata la notizia che è volontà dell’Amministrazione, dell’Associazione Folklore Petiliano e di tutta la crew che ha dato vita all’ambizioso progetto, dare continuità al Festival, rendendolo un appuntamento annuale.