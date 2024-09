Nessun disperso nella Valle dell’Ippari nel Ragusano: s’è trattato di un falso allarme

Alla fine si è trattato di un falso allarme: nessun disperso nella Valle dell’Ippari di Vittoria. Tra la notte e la mattina di oggi, domenica 15 settembre, sono proseguite incessanti le ricerche di tre presunti dispersi dopo una segnalazione arrivata nella serata di sabato 14 settembre.

Qualcuno aveva richiesto l’intervento di un’ambulanza per alcune persone rimaste ferite dopo una caduta in un dirupo. Quando l’ambulanza è arrivata, però, non è stato trovato nessuno.

Le forze dell’ordine dovranno ora cercare di identificare chi ha effettuato la chiamata e dato un allarme che, fortunatamente, s’è poi rivelato falso e assolutamente infondato.