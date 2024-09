Mussomeli, Madonna della Catena: Messe e processione pomeridiana

MUSSOMELI – Nell’ambito delle tradizionali feste castellane settembrine trova spazio anche la festa religiosa della Madonna della Catena (o come diversamente la chiamano ” Madonna du Castiaddu”) che si celebra all’interno della scuderia utilizzata per la circostanza come luogo di culto, curato, per il secondo anno consecutivo, dall’arciconfraternita della Madrice. Infatti i confrati hanno provveduto anzitempo a trasportare sul posto tutto l’occorrente (addobbi, statua e fercolo, e insegne confraternali) per la celebrazione delle messe della mattina del 2 settembre, previste per le ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 10,30 – 11,30 e nel pomeriggio alle ore 18, seguita dalla processione del simulacro della Madonna della Catena attraverso le strade della contrada. Anticamente veniva celebrata anche una messa nella chiesa di S. Antonio Abate, dove è presente in una nicchia una statua della Madonna della Catena.