MUSSOMELI, Conferenza stampa sindaco Catania a conclusione eventi estivi 2024

MUSSOMELI – A conclusione dei diversificati e partecipati eventi estivi 2024, il sindaco Giuseppe Catania ha convocato apposita conferenza stampa per tracciare la sintesi delle molteplici attività poste in essere dove hanno trovato spazio la promozione e la valorizzazione del territorio, la cultura, le tradizioni e l’aspetto ludico che ha riempito i luoghi degli eventi. Da sottolineare l’ impegno, quello dei promotori e degli addetti ai lavori che è passato sotto gli occhi dei più e che hanno manifestato il loro compiacimento. Presenti all’incontro Castello Incantato e il fatto Nisseno. Ha introdotto i lavori il primo cittadino che ha subito passato la parola all’assessore al Turismo, Spettacolo e Sport, nonché vice sindaco, Seby Lo Conte e successivamente alla presidentessa della Pro Loco di Mussomeli Zina Falzone e all’assessore alle attività produttive Michele Spoto. Dopo ha ripreso la parola il sindaco per il suo argomentare al riguardo. (IL VIDEO)